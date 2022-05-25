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لبنان

التوحيد في عيد التحرير: للترفع عن كل الخلافات الضيقة

Lebanon 24
25-05-2022 | 08:40
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وجهت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" تحية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير،  إلى المقاومين الأبرار "الذين سطروا في يوم 25 أيار 2000 ملحمة بطولية في دحر العدو الإسرائيلي وتحرير أرضنا من المحتل".
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ولفتت إلى أن "الدفاع عن الأرض والعرض هو واجب وطني يجب عدم التفريط به والحفاظ عليه بوجه العدو الصهيوني ومشاريعه التدميرية والتوسعية في المنطقة، ومبارك  للشعب اللبناني ولكل الأحرار في العالم بهذه المناسبة الوطنية".
 
وختمت داعية إلى "الترفع عن كل الخلافات الضيقة وتحصين الوحدة والتماسك شعبا ومقاومة إلى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة أمام المتربصين بأمن البلد واستقراره".
المصدر: الوكالة الوطنية
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