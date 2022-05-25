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لبنان

إشكال كبير أمام مدرسة ومعلمة تدهس أشخاصاً... قوى الامن تروي تفاصيل ما حصل في برج البراجنة

Lebanon 24
25-05-2022 | 07:44
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونيّة فيديو عن إشكال أمام مدرسة برج البراجنة الثانية الرسميّة المختلطة، وقيام إحدى السيارات بدهس أشخاص كانوا متواجدين أمام المدرسة.
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بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه في الساعة 18،00 من تاريخ 24/5/2022 حصل إشكال امام المدرسة المذكورة بين أشخاص عدّة بينهم تلامذة، تخلّله استعمال لآلات حادّة. وعند خروج إحدى المعلّمات من المدرسة، قامت بدهسهم.

وقد حضرت السيّدة إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي وصرّحت أنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبيّة وهي تقود السيّارة، من جرّاء مشاهدتها لإشكال كبير يتعارك فيه العشرات، ففقدت السيطرة على أعصابها، ما أدّى إلى دهس مَن أمامها. وقد أصيب من جرّاء الحادث /4/ أشخاص نقلوا إلى المستشفى للمعالجة، أُخرج منهم /2/ في حين استبقي الآخران للمعالجة، ووضعهما الصحيّ مستقرّ.

تُركت المعلّمة رهن التحقيق بناء على إشارة القضاء المختصّ، والتحقيق جارٍ.
 
 
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