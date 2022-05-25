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لبنان

وعد من غراهام ويونغ لبوحبيب... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 08:35
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واصل  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث اجتمع بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام Lindsey Graham ، العضو البارز في لجنة العلاقات  الخارجية ولجنة المخصصات  في مجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري تود يونغ Todd Young، العضو في اللجنة  الفرعية حول الشرق الأدنى ومكافحة الإرهاب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وحصل الوزير بوحبيب على وعد من الشيخين بتسريع وتحريك ملف حزمة الدعم للجيش اللبناني وقوى الامن الذي ما زالت قيد البحث في مجلس النواب الأميركي. 
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كما اجتمع الوزير بوحبيب بعميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن وبنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بلحاج وتباحث معهما في التقدم المحقق في المشاريع المدعومة من البنك ومنها في قطاعي الكهرباء والامن الغذائي، وتلك التي تنتظر المصادقة عليها من مجلس النواب وخطوات التعاون والدعم المقبلة للبنان.
 
 
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