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لبنان

قوة تابعة لجيش العدو تتخطى الخط التقني... ماذا يحصل مقابل الوزاني (صور)

Lebanon 24
25-05-2022 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تخطي قوة مشاة تابعة للعدو الاسرائيلي  السياج التقني مقابل "منتزهات الوزاني"، حيث نفذت عملية تمشيط للمنطقة بحماية دبابة "ميركافا" وعدد من الاليات العسكرية، من دون أن تخرق الخط الأزرق.
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