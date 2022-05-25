نور غادرت منزلها في عرمون منذ 4 أيّام ولم تعد... هل تعرفون عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- نور طارق حمد القنطار (مواليد عام 1994، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 21-5-2022 منزلها الكائن في بلدة عرمون، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الحضور الى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، أو الاتصال على أحد الرقمين: 921115/05 أو 922173/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.