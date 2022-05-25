في الضنية... حريق يقضي على عدد من الأشجار المثمرة

أخمد عناصر الدفاع المدني حريقاً اندلع في أشجار حرجية وأعشاب يابسة في منطقة تقع بين بلدة حقل العزيمة ومحلة بيت جيدة في بلدة عاصون ـ الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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واستطاع عناصر الدفاع المدني احتواء الحريق ومنع توسعه واقترابه من المناطق السكنية. وقد امتدت النيران إلى الأراض الزراعية وقضت على عدد من الأشجار المثمرة.واستطاع عناصر الدفاع المدني احتواء الحريق ومنع توسعه واقترابه من المناطق السكنية.