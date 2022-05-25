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لبنان

في الضنية... حريق يقضي على عدد من الأشجار المثمرة

Lebanon 24
25-05-2022 | 11:40
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أخمد عناصر الدفاع المدني حريقاً اندلع في أشجار حرجية وأعشاب يابسة في منطقة تقع بين بلدة حقل العزيمة ومحلة بيت جيدة في بلدة عاصون ـ الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد امتدت النيران إلى الأراض الزراعية وقضت على عدد من الأشجار المثمرة. 
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واستطاع عناصر الدفاع المدني احتواء الحريق ومنع توسعه واقترابه من المناطق السكنية.
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