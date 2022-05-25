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لبنان

وزير الزراعة: عيد المقاومة والتحرير تاريخنا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا لوطن نستحقه

Lebanon 24
25-05-2022 | 11:50
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غرد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر": "عيد المقاومة والتحرير، تاريخنا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا لوطن نستحقه جميعا. وطن للانسان والعيش المشترك".
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