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لبنان

صالح وكاظم خير عرضا مع بخاري الأوضاع

Lebanon 24
25-05-2022 | 12:51
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زار النائبان السابقان صالح وكاظم خير سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته اليوم. وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان. واشادا "بجهود المملكة لاخراج لبنان من محنته"
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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