صالح وكاظم خير عرضا مع بخاري الأوضاع

زار النائبان السابقان صالح وكاظم خير سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته اليوم. وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان. واشادا "بجهود المملكة لاخراج لبنان من محنته"

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