البزري في عيد التحرير: علينا أن نقرأ في كتاب عنوانه لبنان الحرية والكرامة السيادة والاستقلال

قال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير: "يطل يوم المقاومة والنصر والتحرير والوطن الجريح مثقل بالأزمات ويئن تحت وابل من المشاكل المتعددة الأسباب، لذا لا بد من صحوة وطنية جامعة تأخذ بزمام المبادرة في مسيرة التعافي الوطني إقتصاديا، إجتماعيا وإنسانيا حتى نقرأ جميعا في كتاب إسمه لبنان وعنوانه الحرية والكرامة، السيادة والإستقلال".

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