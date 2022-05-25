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لبنان

في عرسال... إصابة شخص بجروح جراء انفجار لغم أرضي

Lebanon 24
25-05-2022 | 14:02
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أصيب المواطن م.أ  بجروح جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات التنظميات الارهابية في جرود بلدة عرسال، وقد نقل الى مستشفى الرحمة في عرسال وهو بحالة حرجة.
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