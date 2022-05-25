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لبنان

المكاري: الرئيس ميقاتي نجح بإدارته للمرحلة وأتمنى اختياره رئيسًا للحكومة المقبلة

Lebanon 24
25-05-2022 | 14:54
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أكد وزير الإعلام زياد المكاري أن "‎الرئيس نجيب ميقاتي نجح بإدارته للمرحلة وأنا فخور وفرح أن أكون وزيرا في حكومته، وطبعا أتمنى اختياره رئيسا للحكومة المقبلة".
 
وأمل في حديث لبرنامج "مع وليد عبود" عبر "تلفزيون لبنان" بـ"أن تتشكل حكومة،  لأن استمرارية المؤسسات هي السبيل الوحيد للحفاظ على البلد"، واصفا الظروف التي ستتشكل فيها الحكومة ب "الصعبة".
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ورأى ان "الإنتخابات قسمت البلد بين من هو مع السلاح ومن هو ضده"، مشيرا إلى "ان المشكل الإقتصادي في لبنان أكبر بكثير من سلاح ‎حزب الله وأنا غير مقتنع بنظرية ربط السلاح بالأزمة الإقتصادية".
 
وإذ حمل قوى 14 آذار مسؤولية إدخال النازحين السوريين إلى لبنان، أشار إلى أن "النظام اللبناني بعد الطائف لم يعش، وهو في خلل ويجب إعادة النظر فيه، من قانون الإنتخاب إلى تركيبة الحكومات، ويجب إعادة البحث بالطائف الذي لم ينفذ بطريقة كاملة".
 
ووصف الحكومة التي ستتشكل بأنها "حكومة انتقالية لأربعة أشهر، وهذه الحكومة ستستلم البلد في حال لم يتم انتخاب رئيس". واعتبر أن "أهم نجاح لهذه الحكومة أنها قامت بإتمام الإنتخابات". ولم يستبعد "الوصول إلى نهاية عهد الرئيس ‎ميشال عون من دون حكومة".
 
‏وتابع: "الإنتخابات النيابية شكلت تراجعا لدى الفريقين 8 و 14 آذار وهذا القانون علينا أن نتقبل نتائجه".
 
‏وأكد أن "لا خسارة لدى تيار المردة في الإنتخابات النيابية، وهناك أموال طائلة استنزفت في هذه المرحلة، وتراجع المردة لن يؤثر في موضوع تولي سليمان فرنجية رئاسة الجمهورية".
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