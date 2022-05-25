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لبنان

علي درويش: يجب الحذر من الانزلاق إلى الصراعات لأن الثمن سيدفعه الجميع

Lebanon 24
25-05-2022 | 16:10
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غرد النائب السابق الدكتور علي درويش عبر حسابه في "تويتر" كاتبا: "‏العناوين الجامعة هي أكثر ما نحتاجها في هذه المرحلة فما يجمع اللبنانيين وطن وجب تثبيت كيانه أولا... في ‎عيد المقاومة والتحربر دعوتنا لكل الطيف السياسي للتركيز على ما يجمع وهذا أساس، عدا عن ذلك بلدنا بعهدة كافة القوى من دون استثناء، فالحذر من الانزلاق إلى الصراعات لأن الثمن سيدفعه الجميع."
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