الحلبي التقى نظيره البريطاني وتأكيد على دعم قطاع التربية

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يواصل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي زيارته الرسمية إلى لندن تلبية لدعوة من الحكومة البريطانية، وبالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني، حيث عقد اجتماعا مع وزير التربية البريطاني نديم الزاهاوي، في حضور مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة هبة نشابة وسفير لبنان في لندن رامي مرتضى.وبحث الحلبي مع نظيره البريطاني مساعدة لبنان في تأمين استمراريه التعليم، والمساعده في تطوير المناهج التربوية والجامعه اللبنانيه، وضمان الاستمراريه في التعليم المهني ورفده بالتجهيزات والمساعدات، إضافة إلى الاهتمام بأوضاع الطلاب اللبنانيين في بريطانيا.وأبدى الوزير البريطاني حماسة واستعدادا للمساعده، وسينقل هذه الطلبات الى حكومته لا سيما وزاره الخارجيه التي تؤمن التمويل. كما عبر الوزير البريطاني عن الاهتمام بلبنان الذي لديه "الرأسمال البشري الكفوء"، معتبرا أن التربيه في لبنان "أولويه".وتوجه الوزير الحلبي بالشكر من الجانب البريطاني على كل الدعم والحوافز التي وفرتها الحكومة البريطانية لوزارة التربية في لبنان، كما شكر الوزير زاهاوي على عزمه واستعداده تأمين التمويل لاستمرار التعليم في لبنان. ووجه التحية إلى المجلس الثقافي البريطاني الذي أعد برنامج الزيارة واللقاءات الجانبية، والتي كانت لقاءات مثمرة.ثم عقد الوزير الحلبي لقاءات مع شركة Lego foundation، كما عقد اجتماعات مخصصة لمشاكل تعليم التلامذه اللاجئين، والشراكه في المدارس بين القطاعين العام والخاص.