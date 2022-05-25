مخاوف من بلوغ لبنان مرحلة الارتطام الكبير

يردّ خبراء اقتصاديون ثورة الدولار إلى شحّ العرض مقابل ازدياد الطلب، فخلال الانتخابات سجل الدولار تدفقات واسعة، مع دخول الصوت الانتخابي السوق السوداء، ومع إغلاق هذا السوق، تبعا لانتهاء العملية الانتخابية، تقلص حجم تدخل مصرف لبنان في سوق الدولار، وازداد طلب التجار والمستوردين، فكانت النتيجة ما حصل. (الأنباء الكويتية)

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