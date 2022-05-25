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لبنان

مخاوف من بلوغ لبنان مرحلة الارتطام الكبير

Lebanon 24
25-05-2022 | 17:05
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يردّ خبراء اقتصاديون ثورة الدولار إلى شحّ العرض مقابل ازدياد الطلب، فخلال الانتخابات سجل الدولار تدفقات واسعة، مع دخول الصوت الانتخابي السوق السوداء، ومع إغلاق هذا السوق، تبعا لانتهاء العملية الانتخابية، تقلص حجم تدخل مصرف لبنان في سوق الدولار، وازداد طلب التجار والمستوردين، فكانت النتيجة ما حصل. (الأنباء الكويتية)
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المصدر: الانباء الكويتية
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