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لبنان

دول الخليج تنتظر تغييراً حقيقياً على مستوى السلطة في لبنان

Lebanon 24
25-05-2022 | 17:52
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على رغم أهمية قرار الدول الخليجية الأربع بإعادة سفرائها إلى بيروت، إلا أن لبنان لا يزال مطالباً باتخاذ المزيد من الخطوات، لطمأنة هذه الدول والتأكيد أنه ماض في ترسيخ دعائم الثقة مع دول مجلس التعاون. وفي هذا الخصوص، تشير المعلومات المتوافرة لـ "السياسة" الكويتية من مصادر موثوقة، إلى أن "ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بدعوته اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة، وأن التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين، يعكس أن لبنان لم يقم بالإصلاحات التي يطالبه بها المجتمع الدولي، وأن القرار ما زال بيد الدويلة".
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وتشدّد المعلومات على أن "السعودية ومعها دول الخليج تنتظر إحداث تغيير حقيقي على مستوى السلطة، وبما يخرج لبنان من الحضن الإيراني ويعيده إلى الحظيرة العربية، بعيداً من سطوة "حزب الله" ونفوذه، وبالتالي فإن العرب والمجتمع الدولي، ينتظرون الترجمة العملية لما أفرزته الانتخابات من أجواء تغييرية عبر عنها اللبنانيون في صناديق الاقتراع". (السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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