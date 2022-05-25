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لبنان

بسبب النفايات...اشكال كبير في المنية!

Lebanon 24
25-05-2022 | 23:19
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وقع اشكال في منطقة الضيعة-المنية بين سكان المنطقة و عدد من الاشخاص، بسبب قيام بعض الاشخاص برمي النفايات بالقرب من مسجد المنية الكبير و بالقرب من جبانة المنية غير مكترثين بالصحة و السلامة العام و لا بقدسية المسجد والجبانة بحسب مندوبة "لبنان 24".
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وطالب اهالي المنطقة ي المسؤولين التدخل فورا وحل هذه المشكلة، قبل تحولها لازمة وكارثة تخنق ابناء المنية مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة و الا فإن التصعيد سيكون سيد الموقف.
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