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لبنان

عطيه لـ "الديار": "كتلة انماء عكار"ستبصر النور

Lebanon 24
25-05-2022 | 23:38
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كشف النائب المنتخب سجيع عطيه عن توافق الفائزين من لائحة «الاعتدال الوطني»: وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطيه، أحمد رستم، تشكيل كتلة نيابية مستقلة تحت اسم «كتلة إنماء عكار». ومن عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري اعلن عن نية الكتلة العكارية انتخاب بري رئيسا لمجلس النواب.
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يوضح النائب المنتخب سجيع عطيه في دردشة مع «الديار»، ان السعي بعد تشكيل كتلة إنماء عكار، يتجه الى توسيع دائرة الكتلة لتشمل المنية والضنية، ويشير الى ان هناك مسعى لتأليف « تجمع نواب عكار»، بحيث يشمل نواب التيار الوطني الحر والنائب المنتخب محمد يحيى، ولا يزال البحث جاريا في هذا الاطار، لان المرحلة تقتضي تضامن كافة نواب عكار لانتزاع حقوق المنطقة والعمل على تتفيذ مشاريعها الحيوية الملحة، بعيدا عن الاختلاف السياسي.
ويؤكد عطيه ان لا ارتباط بين الكتلة و «تيار المستقبل»، بل ان «التيار» كان غائبا عن الساحة التزاما بقرار رئيسه سعد الحريري.
وحول ترشيحه لموقع نائب رئيس مجلس النواب، اشار الى ان الكتلة رشحته، في ظل الصراع القائم بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، وقد ترى الكتل النيابية انه من الافضل الاتجاه الى نائب رئيس مجلس حيادي كحل لازمة التنافس بين التيار و «القوات» على الموقع.
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