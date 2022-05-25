اعلان من مستشفى "هيكل" الى المواطنين.. ماذا جاء فيه؟ (صورة)

Advertisement

تضامناً مع قرار نقابة المستشفيات في لبنان، اعلنت مستشفى هيكل - الكورة اغلاق ابوابها يوميّ الخميس والجمعة في ٢٦ و ٢٧ ايار ٢٠٢٢ ، حيث تغلق العيادات الخارجية وتتوقف العمليات الجراحية وحالات الاستشفاء الباردة.واعلنت ادارة المستشفى عن اقتصار العمل على الحالات الطارئة فقط.