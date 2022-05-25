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لبنان

اعلان من مستشفى "هيكل" الى المواطنين.. ماذا جاء فيه؟ (صورة)

Lebanon 24
25-05-2022 | 23:56
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تضامناً مع قرار نقابة المستشفيات في لبنان، اعلنت مستشفى هيكل - الكورة اغلاق ابوابها يوميّ الخميس والجمعة في ٢٦ و ٢٧ ايار ٢٠٢٢ ، حيث تغلق العيادات الخارجية وتتوقف العمليات الجراحية وحالات الاستشفاء الباردة.
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واعلنت ادارة المستشفى عن اقتصار العمل على الحالات الطارئة فقط.
 
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