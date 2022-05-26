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لبنان

توقيف عصابة مسلحة قرب مخيم البداوي - طرابلس

Lebanon 24
26-05-2022 | 00:02
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 25/ 5/ 2022، أوقفت قوة من الجيش في طرابلس قرب مخيم البداوي الفلسطينيين (م.م.ش) الملقب بالـ"الطبلوج" و(أ.م.أ) و(م.ع.ش) المطلوبين بعدة مذكرات توقيف لتشكيلهم عصابة تقوم بإطلاق النار والسرقة، وتعاطي المخدرات وترويجها ورمي أحدهم جسم مشبوه متفجر.
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وأثناء توقيفهم أقدموا على إطلاق النار بإتجاه القوة المذكورة حيث ردت بالمثل ما أدى إلى إصابة (م.ع.ش) بجروح نقل على أثرها الى أحد المستشفيات، وقد ضبطت بحوزتهم دراجتين ناريتين دون أوراق قانونية ومسدساً حربياً.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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