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لبنان

اطلاق نار ليلاً في طرابلس... ما السبب؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 00:05
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اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار ليلاً الهواء في منطقة القبة - طرابلس.

 وقد تبين ان مطلق النار هو احد الناجين من زورق الموت في الميناء، الذي ما زالت ابنته مفقودة منذ غرق الزورق حيث اطلق النار في الهواء غضباً بحسب "مندوب لبنان 24" في الشمال.
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