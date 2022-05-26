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لبنان

رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال: ببساطة ارحلوا

Lebanon 24
26-05-2022 | 00:11
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أدلى رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد بيان جاء فيه : 

مع اتساع رقعة العتمة وازدياد ساعات التقنين وتعميم لغة الظلام واحوالها لسنا بالطبع  في معرض التأييد لأي فريق ولا نميل شمالا ولا يمينا بل نحن نسأل باسم الشعب المقهور المسلوب في ماله وكهربائه ومياهه وكرامته نسأل أين المليارات التي أنفقت على ما قالوا عنها أنها كهرباء .
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هل يعلمون ان الناس توجه لهم الاتهامات من العيار الثقيل هل يعلمون ان عروض الكويت والمانيا وفرنسا تسبب للناس نوعا من الجنون وهم يتساءلون كيف رفض لبنان هذه العروض وآثر العتمة .

الا بئس القرارات التي اتخذت والسياسات التي اتبعت والوعود التي أطلقت . كيف تمكنتم من الادلاء بكل هذا الكذب وهذا التفنيص على مدى سنوات وعهود طوال و باي اخلاق تمتعتم لتسمحوا لأنفسكم باستغبائنا الى هذه الدرجة .

لن ننادي بثورة يسأل نوابها اولا بأول عن زواج المثليين والأحوال الشخصية ولن ننادي بثورة تحمل الى مجلس النواب نواب أحزاب الحرب او السلم سنقول ان التاريخ لن يرحم وعصر التواصل الاجتماعي سيكشف بل سبق ان كشف ما تكبد  البلد من خسائر واذا عجز الحاضر عن محاسبة المسؤول فالمستقبل كفيل بذلك .

ان الكهرباء في كل بلاد العالم فائضة عن حاجة شعوبها الا في لبنان وبعد ان كسرت ميزان الإنفاق اذا بها تستبدل بالعتمة وتجلب البؤس والخيبة .
ببساطة  ارحلوا علنا نجد من يصلح حالنا ويضيء ليلنا ويشغل منشآت التوليد بدلا من ممارسة أسوأ انواع الاداء السياسي والوزاري غير المسبوق .

أننا لا نقصد جهة بعينها فيما الناس من كل الأطياف بلا كهرباء لذلك فان كلامنا موجه لكم كلكم كلكن يعني كلكن ومن انتخب امس وهو صامت معكم .
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