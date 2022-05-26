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لبنان

تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 00:50
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بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صدر عن نقابة اصحاب صالونات الحلاقة في لبنان تسعيرة جديدة جاءت على الشكل التالي:
 
 
 
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