ما جديد أزمة الخبز؟

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اشار نقيب اصحاب الافران علي ابراهيم عبر صوت لبنان 100.5، الى ان الافران تعمل بشكل طبيعي اليوم ولكن بعض المطاحن لا تسلم، من ابرزها مطاحن الجنوب الكبرى.ولفت الى ان آلية الدعم التي حكي عنها في مجلس الوزراء لم تنفذ.