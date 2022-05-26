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لبنان

ملف الكهرباء: غبار الكذب للتعمية على اداء "وزراء الظل" وبهدلة الوزير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2022 | 01:15
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لم يكتف "وزراء الظل" القابعون في الاروقة المظلمة في وزارة الطاقة "ببهدلة" الوزير وليد فياض عبر اصدار بيانات تعاكس مضمون اتصال الوزير فياض برئيس الحكومة لابداء استعداده مجددا للتعاون، بل هم مصرون على تزوير الوقائع وبهدلة الوزير مجددا .

 والجديد في هذا الاطار ما  اورده احد المواقع الالكترونية صباح اليوم، نقلا عن "مصادر معروفة" من إنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من ضغط على الوزير فيّاض لإدراج هذين البندين الكهربائيين على جدول أعمال الحكومة قبل أن تتحوّل الى تصريف الاعمال ".

كما اورد الموقع، وطبعا استنادا الى "المصادر المعروفة"، ان رئيس الحكومة قام بزيارة الى المانيا "أثار في خلالها مسألة العقد بالتراضي مع شركة Siemens، فيما تتحدّث معلومات أخرى عن معامل جاهزة يريد إستقدامها من العراق".

مصادر رئيس الحكومة اكدت لـ" لبنان ٢٤" ان كل ما يثار كذب بكذب واهدافه معروفة وهي التعمية على حقيقة انكشاف من يعرقل حل ازمة الكهرباء منذ سنوات وتسبب بهدر المليارات من الدولارات".

واشارت المصادر "الى ان رئيس الحكومة سيتحدث  قريبا جدا عن كل التفاصيل. كما ستكون هناك اطلالات اعلامية للفريق الاداري والاستشاري الذي تعاون مع الوزير فياض لانجاز الملف ، وستبين عندها حجم الكذب الذي ينتهجه من يمسكون فعليا قرار وزارة الطاقة منذ سنوات، "ويبهدلون" الوزير نفسه بما يفعلونه".

 

 

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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