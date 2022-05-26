تقنين "قاسٍ" للمياه بانتظار اللبنانين... اليكم التفاصيل!

أكّد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، أن "المياه موجودة ولكن لدينا صعوبة لنقلها للناس، ولم يعد لدينا اموال لتغطية المصاريف".



وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان 100.5"، أشار جبران إلى أن "التقنين سيكون أقسى، وإذا لم يؤمن المازوت سيتوقف توزيع المياه".

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