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لبنان

المستشفيات مقفلة ليومين.. وهذا ما قاله ابو شرف

Lebanon 24
26-05-2022 | 02:25
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ينفذ القطاع الطبي والاستشفائي اليوم بدعوة من نقابتي اطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، اضرابًا عن العمل يستمر ليومين.

وفي هذا السياق، قال نقيب الاطباء شرف ابو شرف عبر صوت لبنان:" نعتصم اليوم لاننا نريد البقاء في لبنان رغم كل ما يدفعنا لمغادرته، ولا يمكن ان تبقى العلاقة مع المصارف كما هي حاليًا، فكل ما نطلبه هو التعاون مع الجميع لامرار هذه المرحلة الصعبة."
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وتابع:" التحرك اليوم هو على الصعيد الصحي والاستشفائي وسيليه في حال عدم التجاوب اعتراضات كثيرة."
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