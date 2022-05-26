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لبنان

انحراف سيارة علي طريق ضهر العين -الكورة ..والاضرار مادية!

Lebanon 24
26-05-2022 | 02:16
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سقطت سيارة في مجرى المياه المحاذي لطريق عام ضهر العين - الكورة بالقرب من هوز مول وذلك بعد انحرافها ، فيما لم يفد عن سقوط اصابات واقتصرت الاضرارعلى الماديات.
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