انحراف سيارة علي طريق ضهر العين -الكورة ..والاضرار مادية!

سقطت سيارة في مجرى المياه المحاذي لطريق عام ضهر العين - الكورة بالقرب من هوز مول وذلك بعد انحرافها ، فيما لم يفد عن سقوط اصابات واقتصرت الاضرارعلى الماديات.

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