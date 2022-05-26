ابو الحسن: مواجهة الجوع وعدم إلهاء المواطن بالشعبوية

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أعلن النائب هادي أبو الحسن عن أن المشاورات بدأت منذ الأمس للنقاش في ما خصّ انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه. وقال في حديث إلى صوت كل لبنان: كنّا في تحالف سيادي عريض ومن الطبيعي أن يستمر التشاور مع حلفائنا، قبل الإعلان عن موقفنا مطلع الأسبوع المقبل.وأوضح أبو الحسن أنّ اللقاء الديمقراطي يتّخذ خياراته من المنطلقات الواقعية وأهمية الخروج من الأزمة، ويبدو أن الرئيس نبيه بري هو الوحيد المرشح لرئاسة المجلس والواقعية تفرض أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار من دون الانجرار إلى معارك وهميّة ومزايدات شعبويّة لن تغيّر شيئاً في الواقع.وشدد أبو الحسن على أن المسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعاً العمل لإطلاق عجلة المؤسسات الدستورية والانصراف إلى الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة، داعياً كل الكتل النيابية إلى مواجهة الجوع وعدم إلهاء المواطن بالشعبوية.