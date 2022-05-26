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لبنان

اعتصام لأصحاب الافران امام وزارة الاقتصاد.. اليكم السبب!

Lebanon 24
26-05-2022 | 04:35
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 افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أصحاب الافران  ينفذون اعتصاماً امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف.
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اعتصام

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