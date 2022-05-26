الحرارة ستكون فوق معدلاتها.. كتل حارة مصدرها الخليج ستضرب لبنان إليكم التفاصيل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، ونسبة رطوبة منخفضة جبلا وداخلا، لذا يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي تسيطر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية، وأجواء رطبة على الساحل وتستمر حتى الأسبوع المقبل.

اما معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل فيتراوح ما بين 18 و27 درجة.

ملاحظة: تنفي المصلحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض لبنان لعاصفة غبار عالية التلوث كما حدث في العراق، وتتمنى على المواطنين تقصي المعلومات الخاصة بالطقس من مصادرها الرسمية عبر الموقع الرسمي meteo.gov.lb لمصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، ونسبة رطوبة منخفضة جبلا وداخلا، لذا يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع احتمال حدوث اجواء سديمية تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما تبقى الأجواء السديمية الرطبة على الساحل والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانا خصوصا على الساحل.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي:759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:31

- ساعة غروب الشمس: 19:40