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لبنان
زحمة سير خانقة أمام "جامع الأمين"... ما القصة؟
Lebanon 24
26-05-2022
|
05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من أصحاب السيارات العمومية على قطع الطريق أمام "جامع الأمين" في بيروت ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
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