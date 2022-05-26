ياسن تابع مشكلة التيار الكهربائي في قرى البقاع الغربي

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في إطار متابعة مشكلة التيار الكهربائي في قرى البقاع الغربي المربوطة بمحطة جب جنين وبناءً لتكليف من أهالي المنطقة، قام النائب ياسين ياسين بزيارة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني واطلع على المعطيات الفنية والقدرة المجهزة وواقع المحولات والخطوط بحضور الفريق الفني في المصلحة ورئيس مجلس الإدارة _المدير العام الدكتور سامي علوية.وقد أكد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن الحل المتاح لتأمين التيار الكهربائي للقرى المربوطة بمحطة جب جنين يكون من خلال التزام مؤسسة كهرباء لبنان بالحل الذي سبق أن تم التوافق عليه والذي بموجبه يتم تعذية محطة جب جنين من محطة عبد العال غبر خط 66 ك.ف والذي تمت صيانته خلال العام الجاري وتركيب عامود جديد في سحمر.وأفاد أن الإنتاج الحالي لمعامل الليطاني هو بحدود 90 ميغاوات، وان إنتاج المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حالياً كافي لتعزيز التغذية لمحطة جب جنين وبالتالي البلدات المربوطة فيها.في حين أن القرى المستفيدة في معامل الليطاني لا يتجاوز استهلاكها الـ 50 ميغاوات، وأكد أن كهرباء لبنان بإمكانها تحويل قسم من إنتاج الليطاني باتجاه محطة جب جنين ونحن بانتظار كهرباء لبنان لتطلب عبر مصلحة التنسيق لديها تحويل تلك الطاقة.