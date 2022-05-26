شيا: سأكون سفيرة للبنان في بلادي

Advertisement

نظم القسم الثقافي في السفارة الأميركية في بيروت لقاء في مقر السفارة في عوكر، مع الفنان رامي عياش صاحب مؤسسة "عياش - الطفولة" التي تعنى بتعليم 2000 طفل، في إطار برنامج "Meet the Artist"، تحدث فيه عن تجربته الفنية الشاملة ونشاطاته الإنسانية في حضور السفيرة دوروثي شيا، المسوولة عن مكتب الديبلوماسية العامة كريستينا هايدن، الملحقة الثقافية هرميلا يفتر، الملحق الصحافي مايكل بونفيلد وعدد من طاقم السفارة الدبلوماسي ومن الموظفين اللبنانيين في السفارة ومن المواهب الشابة والإعلاميين.أدارت اللقاء المسؤولة عن البرنامج جولي مراد.وردت السفيرة شيا على أسئلة الحاضرين متطرقة الى المصاعب التي اعترضت مسيرتها الدبلوماسية فاعتبرت أن "الأمر يختلف عن كون المرء فنانا". وقالت: "القاسم المشترك بيننا هو الرغبة في استخدام مواهبنا وطموحنا وثقتنا بانفسنا وإقتناعنا بانه ليس علينا بالضرورة اتباع الطريق الذي سلكه غيرنا، وعدم التسرع في تحقيق الهدف والإستثمار في الذات بهدف إستخراج الأفضل منا".وعن التوازن بين الحياة الخاصة والصورة العامة قالت السفيرة شيا: "لا أزال في طور التعلم لأن هذه الأمور لا تحصل خلال الدراسة والتخصص في الدبلوماسية". وقالت: "أنا احيانا السفيرة، الرئيسة، وأحيانا الصديقة أو الجارة، فلكي أنجح في لعب كل هذه الأدوار أحتاج الى أن اكون حقيقية، طبيعية وصادقة مع نفسي".وإذ أشارت الى أنها لا تملك مؤسسة خيرية "كالفنان رامي عياش" إلا أن لها "اهتمامات عديدة في هذا المجال"، وقالت: "إن كنت أريد الإختيار الآن فانا أوافق ضيفنا المحترم رامي عياش على أن الإستثمار في التربية والتعليم هو أفضل ما يمكن أن نقوم به اليوم من أجل لبنان".ولفتت الى أن الفنانين اللبنانيين الذين ستحملهم معها في عودتها الى بلادها تأتي "فيروز المعروفة جدا في الولايات المتحدة وفي العالم في الطليعة"، كاشفة عن شغفها "في سماع واكتشاف المواهب الجديدة في الملاهي والحانات الليلية الصغيرة".وختمت شيا: "سأشتاق الى لبنان ولكني سأكون في الوقت نفسه سفيرة للبنان في بلادي وسأحمل إليها الثقافة اللبنانية".وتخلل اللقاء أغنيتان قدمهما عياش كما قدم لشيا هدية تذكارية هي عبارة عن طاولة زهر تحمل صورتها.وأخيرا، أشار القسم الثقافي في بيان، الى أن اللقاء "هو الرابع من نوعه بعد استضافة الفنان التشكيلي رؤوف رفاعي والمخرجة والناشطة زينة دكاش والمؤلف وعازف البيانو جورج طنب بعيدا عن السياسة، والهدف منه دعم المساحة الفنية والثقافية في لبنان وتعريف السفيرة الأميركية الى مواهب لبنان وعمالقته وتعزيز أواصر العلاقة بين الشعبين اللبناني والأميركي".