Advertisement

لبنان

شيا: سأكون سفيرة للبنان في بلادي

Lebanon 24
26-05-2022 | 05:44
A-
A+
Doc-P-956113-637891659805480207.jpg
Doc-P-956113-637891659805480207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم القسم الثقافي في السفارة الأميركية في بيروت لقاء في مقر السفارة في عوكر، مع الفنان رامي عياش صاحب مؤسسة "عياش - الطفولة" التي تعنى بتعليم 2000 طفل، في إطار برنامج "Meet the Artist"، تحدث فيه عن تجربته الفنية الشاملة ونشاطاته الإنسانية في حضور السفيرة دوروثي شيا، المسوولة عن مكتب الديبلوماسية العامة كريستينا هايدن، الملحقة الثقافية هرميلا يفتر، الملحق الصحافي مايكل بونفيلد وعدد من طاقم السفارة الدبلوماسي ومن الموظفين اللبنانيين في السفارة ومن المواهب الشابة والإعلاميين. 
Advertisement

أدارت اللقاء المسؤولة عن البرنامج جولي مراد.   

وردت السفيرة شيا على أسئلة الحاضرين متطرقة الى المصاعب التي اعترضت مسيرتها الدبلوماسية فاعتبرت أن "الأمر يختلف عن كون المرء فنانا". وقالت: "القاسم المشترك بيننا هو الرغبة في استخدام مواهبنا وطموحنا وثقتنا بانفسنا وإقتناعنا بانه ليس علينا بالضرورة اتباع الطريق الذي سلكه غيرنا، وعدم التسرع في تحقيق الهدف والإستثمار في الذات بهدف إستخراج الأفضل منا". 

وعن التوازن بين الحياة الخاصة والصورة العامة قالت السفيرة شيا: "لا أزال في طور التعلم لأن هذه الأمور لا تحصل خلال الدراسة والتخصص في الدبلوماسية". وقالت: "أنا احيانا السفيرة، الرئيسة، وأحيانا الصديقة أو الجارة، فلكي أنجح في لعب كل هذه الأدوار أحتاج الى أن اكون حقيقية، طبيعية وصادقة مع نفسي". 

وإذ أشارت الى أنها لا تملك مؤسسة خيرية "كالفنان رامي عياش" إلا أن لها "اهتمامات عديدة في هذا المجال"، وقالت: "إن كنت أريد الإختيار الآن فانا أوافق ضيفنا المحترم رامي عياش على أن الإستثمار في التربية والتعليم هو أفضل ما يمكن أن نقوم به اليوم من أجل لبنان". 

ولفتت الى أن الفنانين اللبنانيين الذين ستحملهم معها في عودتها الى بلادها تأتي "فيروز المعروفة جدا في الولايات المتحدة وفي العالم في الطليعة"، كاشفة عن شغفها "في سماع واكتشاف المواهب الجديدة في الملاهي والحانات الليلية الصغيرة". 

وختمت شيا: "سأشتاق الى لبنان ولكني سأكون في الوقت نفسه سفيرة للبنان في بلادي وسأحمل إليها الثقافة اللبنانية". 


وتخلل اللقاء أغنيتان قدمهما عياش كما قدم لشيا هدية تذكارية هي عبارة عن طاولة زهر تحمل صورتها. 

وأخيرا، أشار القسم الثقافي في بيان، الى أن اللقاء "هو الرابع من نوعه بعد استضافة الفنان التشكيلي رؤوف رفاعي والمخرجة والناشطة زينة دكاش والمؤلف وعازف البيانو جورج طنب بعيدا عن السياسة، والهدف منه دعم المساحة الفنية والثقافية في لبنان وتعريف السفيرة الأميركية الى مواهب لبنان وعمالقته وتعزيز أواصر العلاقة بين الشعبين اللبناني والأميركي". 

  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:03 | 2022-05-27
00:01 | 2022-05-27
23:56 | 2022-05-26
23:10 | 2022-05-26
23:06 | 2022-05-26
22:47 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website