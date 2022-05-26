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لبنان

بيان لمؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" حول التغذية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-05-2022 | 05:51
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توجهت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان بـ"الشكر والامتنان لكل النواب والفاعليات والمؤسسات التي سعت وساهمت وتعاونت لإنجاز ربط معظم محطات المياه الكبرى موقتا بخط جزين والذي تتم تغذيته من المعامل الكهرومائية، وتحيط المواطنين علما بأنه قد بدأ تشغيل المحطات تباعا لمعاودة التغذية بالمياه بعد توقف قسري نتيجة انقطاع خط الخدمات العامة من معامل الإنتاج العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، والذي يغذي محطات انتاج وتوزيع المياه الكبرى في الدوائر التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
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وأشارت إلى أنه "مع وصول باخرة الفيول المخصص لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان من المتوقع ان تعاود المؤسسة تغذية خط الخدمات ابتداء من الأسبوع المقبل كالمعتاد".
 
 
 
 
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