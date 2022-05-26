كلية طب الأسنان تعلن عن حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة أطباء اسنان اختصاصيين

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تعلن رئاسة الجامعة اللبنانية عن حاجة كلية طب الأسنان إلى التعاقد مع أساتذة أطباء اسنان اختصاصيين من حملة شهادات الدكتوراه والماستر والدراسات العليا في الأقسام التالية:DRE- ENDO – PROTHESE (ADJOI NTE ET FIXEE) –CHIRURGIE ORALE –PEDO/SDPتقدم الطلبات اعتبارًا من يوم الخميس الواقع فيه 26 أيار 2022 حتى نهار الجمعة في 10 حزيران 2022 ضمناً، وذلك في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - مبنى كلية طب الأسنان – مكتب أمينة سرّ الكلية.المستندات المطلوبة:• شهادة الاختصاص (دكتوراه، ماستر، دراسات عليا).• إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.• إفادة انتساب للنقابة.• إفادة بالخبرة العملية.