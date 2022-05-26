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لبنان

كلية طب الأسنان تعلن عن حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة أطباء اسنان اختصاصيين

Lebanon 24
26-05-2022 | 05:57
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تعلن رئاسة الجامعة اللبنانية عن حاجة كلية طب الأسنان إلى التعاقد مع أساتذة أطباء اسنان اختصاصيين من حملة شهادات الدكتوراه والماستر والدراسات العليا في الأقسام التالية:
DRE- ENDO – PROTHESE (ADJOI NTE ET FIXEE) –CHIRURGIE ORALE –PEDO/SDP
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تقدم الطلبات اعتبارًا من يوم الخميس الواقع فيه 26 أيار 2022 حتى نهار الجمعة في 10 حزيران 2022 ضمناً، وذلك في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - مبنى كلية طب الأسنان – مكتب أمينة سرّ الكلية.
المستندات المطلوبة:
•       شهادة الاختصاص (دكتوراه، ماستر، دراسات عليا).
•       إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.
•       إفادة انتساب للنقابة.
•       إفادة بالخبرة العملية.
 
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