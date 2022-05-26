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لبنان

طفل يسقط من سريره ويفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
26-05-2022 | 06:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة احد الاطفال في بلدة ببنين العكارية وذلك بعد تعرضه لحادث سقوط من سريره.
 
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طفل

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