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لبنان

أسعار المحروقات الى مزيد من الارتفاع... كم بلغت؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 06:43
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صدرت الجداول الجديدة لأسعار البنزين والمازوت والغاز ، فأتت الأسعار على الشكل التالي:
 
بنزين 95 أوكتان:597000 (+9000)
 
بنزين 98 أوكتان: 608000 (+9000)
 
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DL: 732000 (+51000)

Gaz :447000 (+31000)
 
 
 
 
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