حبيب بحث مع سفير الكويت في القرض المقدم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية

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زار الرئيس المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب سفير الكويت عبد العال القناعي في مقر السفارة في بيروت، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد وبرنامج المصرف للسنوات الثلاث المقبلة، كما تركز البحث على موضوع القرض المقدم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي صادق عليه كل من مجلس النواب في لبنان ومجلس إدارة الصندوق العربي.وخلال اللقاء، تمنى حبيب "تنفيذ القرض في القريب العاجل كي يتمكن مصرف الإسكان من مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، عبر تأمين قروض السكن والترميم والطاقة الشمسية لما تشكله تلك القروض من بارقة أمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون، فتكون كهدية تثلج قلب العائلات اللبنانية، وتخرق فجوة فرج في جدار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة".