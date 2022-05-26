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لبنان

صدمتها السيارة وتم نقلها الى احد المستشفيات (صورة)

Lebanon 24
26-05-2022 | 06:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض فتاة من الجنسية السورية لحادث صدم على الطريق البحرية في مدينة صور بالقرب من "سنتر الساحلي".
 
وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف التابعة لـ"جمعية الرسالة للإسعاف الصحي" الى المكان وعملت على نقلها الى "مستشفى حيرام".
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