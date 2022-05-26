صدمتها السيارة وتم نقلها الى احد المستشفيات (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض فتاة من الجنسية السورية لحادث صدم على الطريق البحرية في مدينة صور بالقرب من "سنتر الساحلي".

وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف التابعة لـ"جمعية الرسالة للإسعاف الصحي" الى المكان وعملت على نقلها الى "مستشفى حيرام".