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لبنان

المفتي دريان إستقبل قائد "اليونيفيل"

Lebanon 24
26-05-2022 | 07:09
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، قائد قوة "اليونيفيل" في لبنان أرولدو لازارو في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه في لبنان. وتم عرض الوضع في لبنان والمنطقة".
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دريان

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