المفتي دريان إستقبل قائد "اليونيفيل"

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، قائد قوة "اليونيفيل" في لبنان أرولدو لازارو في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه في لبنان. وتم عرض الوضع في لبنان والمنطقة".

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