هذا هو الموعد الرسمي لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب



علم " لبنان ٢٤" ان الرئيس نبيه بري سيوجه دعوة الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وهيئة مكتب المجلس عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ٣١ ايار

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