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لبنان

هذا هو الموعد الرسمي لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-05-2022 | 07:49
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علم " لبنان ٢٤" ان الرئيس نبيه بري سيوجه دعوة الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وهيئة مكتب المجلس عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ٣١ ايار
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