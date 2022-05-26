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لبنان

اجتماع في مصلحة الليطاني لتأمين التغذية الكهربائية لقرى البقاع الغربي

Lebanon 24
26-05-2022 | 08:06
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عقد اجتماع في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بين النائب المنتخب شربل مارون ورئيس مجلس الإدارة - المدير عام الدكتور سامي علوية، في إطار متابعة مشكلة التغذية الكهربائية في قرى البقاع الغربي، وذلك بالتنيسق مع نواب البقاع الغربي حسن مراد والدكتور قبلان قبلان.
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واعلن بيان للمصلحة، انه "تم خلال الاجتماع التوافق على تأمين التغذية للقرى المستفيدة من محطة جب جنين من خلال الخط الذي يربط محطة عبدالعال بمحطة جب جنين، وتم التوافق أيضا على ضرورة رفع التعديات عن الشبكة العامة في القرى المربوطة على محطة عبدالعال وبخاصة مخيمات النازحين السوريين.
 
وتم التواصل خلال الاجتماع مع مؤسسة كهرباء لبنان من أجل وضع الحل موضع التنفيذ في أسرع وقت إلى جانب تأمين التغذية لخطوط الخدمات التي تغذي محطات ضخ مياه الشفة  وبصورة فورية.
 
وتم التوافق على متابعة الجهود والتنسيق المتواصل لإيجاد الحلول المستدامة التي تحقق عدالة التوزيع بين سائر القرى والبلدات".
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