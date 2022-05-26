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لبنان

السائقون العموميون فتحوا الطريق أمام وزارة الداخلية

Lebanon 24
26-05-2022 | 08:32
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فُتحت الطريق امام وزارة الداخلية بعدما قام السائقون العموميون بفكّ اعتصامهم الذي استمر لثلاث ساعات.
 
وطالب السائقون في خلال الاعتصام بايقاف "اللوحات الخصوصية - البيضاء" عن العمل "والدراجات النارية ضمن تطبيق "بول"، لافتين الى ان "هناك مشروعا في هذا الخصوص وهو نائم في الادراج ولا يحرك المسؤولون ساكنا في هذا المجال"، وقالوا :ان "وزير النقل ارسل كتابا الى وزارة الداخلية لتحريك هذه القضية والحصول على حقنا لتأمين لقمة عيش كريمة لعائلاتنا، في ظل الازمات المستفحلة في البلد ولا طاقة لنا على تحملها مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات وجنون صرف سعر الدولار".
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وطالب المعتصمون بتحقيق هذه المطالب وتنفيذ القوانين.
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