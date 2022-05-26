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لبنان

متى ستُصرف المساعدة الإجتماعية لموظفي مستشفى بنت جبيل؟

Lebanon 24
26-05-2022 | 09:17
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غرد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون عبر حسابه على تويتر: "بعد متابعة لاضراب الموظفين والعاملين في ‎مستشفى ‎بنت جبيل الحكومي وبعد اتصالات مع المعنيين في وزارة الصحة بخصوص الحقوق المالية للموظفين، أفدنا بأن المساعدة الإجتماعية ستصرف للموظفين بعد نشر المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في الجريدة".
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