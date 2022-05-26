Advertisement

لبنان

نصار بحث مع نظيره اليوناني في سبل تعزيز التبادل السياحي بين البلدين

Lebanon 24
26-05-2022 | 09:25
A-
A+
Doc-P-956179-637891791876974985.png
Doc-P-956179-637891791876974985.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير السياحة المهندس وليد نصار وزير السياحة اليوناني Vassilis Kililias في مقر وزارة السياحة اليونانية، في حضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في أثينا السيدة رانيا عبدالله. 
 
وارتكز البحث في خلال اللقاء على نقاط عدة أبرزها: أهمية السياحة كنقطة تلاق بين البلدين وكيفية توسيع رقعة التبادل بين لبنان واليونان لتشمل مختلف القطاعات. 
Advertisement
 
كما تم في خلال اللقاء مناقشة أمور تهدف إلى تحفيز اللبنانيين على الانخراط في نشاطات عدة وذلك عبر إنشاء مراكز سياحية تساهم في إعادة إحياء السياحة في لبنان.
 
وتطرقا كذلك إلى المشروع السياحي الاستثنائي الذي سيقام في لبنان خلال الصيف المقبل حيث سيشارك فيه كل من اليونان وفرنسا وايطاليا واسبانيا.
 
وأثنى وزير السياحة اليوناني على كل المساعي التي تقوم بها وزارة السياحة اللبنانية والجهود المبذولة التي تهدف إلى تعزيز السياحة والاقتصاد في البلد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:03 | 2022-05-27
00:01 | 2022-05-27
23:56 | 2022-05-26
23:10 | 2022-05-26
23:06 | 2022-05-26
22:47 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website