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لبنان

نقابة موظفي تلفزيون لبنان: 31 الحالي مهلة أخيرة لتنفيذ مطالبنا وإلا الاضراب التحذيري

Lebanon 24
26-05-2022 | 09:45
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أعلنت نقابة موظفي التلفزيون في بيان اثر اجتماعها في 24 الحالي، أنه "بعد الاجتماعات المتواصلة مع معالي وزير الاعلام وحضرة المديرة العامة، ونظرا للمماطلة والوعود التي لم تنفذ، ولأن الموظف اصبح عاجزا حتى عن تأمين كلفة الوصول الى العمل، نطالب الادارة بتعديل جداول الخدمة لتصبح يومي عمل في الأسبوع، او لتتول الادارة تأمين الموظف من والى منزله. أما بالنسبة الى الرواتب وانسجاما مع التكليف من الجمعية العمومية، تقرر ما يلي:
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1- المطالبة بتنفيذ مرسوم غلاء المعيشة فورا.
 
2- تسديد المساعدة الاجتماعية المتأخرة منذ شهر تشرين الثاني 2021 مع فروقات المنح المدرسية بحسب المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية.
 
3- الاصرار على الاستفادة من بوليصة التأمين بحسب الشروط المنصوص عنها في دفتر الشروط الذي أجريت على اساسه المناقصة.
 
4- ان النقابة وكبادرة حسن نية، تعطي مهلة اخيرة حتى 31-5-2022 لتلبية هذه المطالب، وفي حال عدم التجاوب سيكون يوم 1-6-2022 يوم اضراب تحذيري تحدد شروطه لاحقا".
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