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لبنان

حميه: التعاون بين الإدارات اساس للحفاظ على المال العام

Lebanon 24
26-05-2022 | 10:42
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قال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه خلال جولته التفقدية لأعمال ورش وصيانة وتأهيل الطريق الدولية - الحازمية - شتورا - ضهر البيدر: "إن شبكة الطرق لا سيما منها الرئيسية والدولية، تقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل. في الوقت الذي ليس لدينا قدرة مالية لتزفيت الطرقات للمناطق الاكثر تضررا، ولعدم لحظ الاعتمادات المطلوبة لهذه، وحفاظا منا على السلامة العامة وجدت حلا وفقا للموجود، طلبت من الحكومة ايلاء اهمية لهذه الطرق يكون من خلال القرض الممول من البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار، وذلك كان بعد الدراسات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار".
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أضاف: "خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وإنصافا للطرق المتضررة، اتخذنا قرارا بتمويلها من خلال القرض المذكور مسميا هذه الطرق وهي:
 
قضاء جزين: على طريق صيدا - جزين الرئيسي: مدخل جزين بما فيه حائط دعم منهار جزئيا عند مدخل البلدة - طريق بكاسين مدخل البلدة، طريق عرمتا - مليخ - لويزة.
 
قضاء البقاع الغربي: صغبين - باب مارع - عيتنيت - مشغرة بطول 8 كيلومتر.
 
قضاء زغرتا: طريق زغرتا - ايعال - مزيارة بطول 3300 متر.
 
قضاء طرابلس: طريق مرفأ طرابلس من دوار أبو علي حتى دوار المينا طريق الأرز - القبة - طريق طرابلس الضنيه بطول حوالي 2200 متر.
 
قضاء صيدا كفرحتى كفرملكي - الغازية عقتنيت - زغدرايا مغدوشة".
 
وختم: "مجلس الانماء والاعمار كان لزم 65 طريقا بالفريش دولار من القرض الممول من البنك الدولي، وتم تكليف الاستشاري بالاشراف على الأعمال، وسنقوم بالتنسيق مع مجلس الانماء والإعمار باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين المعمول بها لحسن تنفيذ تلك المشاريع والحفاظ على المال العام".
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