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لبنان

في الكفاءات... مقتل عسكري في الحرس الجمهوري بعد إطلاق النار عليه

Lebanon 24
26-05-2022 | 11:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه حوالي الساعة ٤:٤٥ عصراً في منطقة الكفاءات قرب مدرسة الليسيه بيلوت قام مجهول بإطلاق النار على المدعو عباس احمد قيس وهو عسكري في الحرس الجمهوري ما أدى إلى مقتله على الفور.
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يذكر أن الضحية يعمل في مجال الصيرفة ويحتمل أنه تعرض للسرقة.
 
ولاحقًا صدر عن قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /5 /2022، وفي منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه الرقيب في الجيش (ع.ق) عند محاولة سلبه حقيبة كانت بحوزته ما أدى إلى وفاته.
وعلى الفور بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.
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