مصلحة الليطاني: تأمين التغذية لمحطات ضخ مياه الشفة التابعة لمؤسستي مياه لبنان الجنوبي والبقاع

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "بالتنسيق مع كهرباء لبنان أمنت التغذية لمحطات ضخ مياه الشفة التابعة لمؤسستي مياه لبنان الجنوبي والبقاع عبر خطوط النقل من المحطات المربوطة بالمعامل المائية في أقضية البقاع الغربي والنبطية وبنت جبيل وصور وصيدا".وأكدت أن "هذا الإجراء استثنائي وموقت إلى حين عودة التغذية بالتيار من كهرباء لبنان".