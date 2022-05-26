سفير مصر يلتقي منسقة الأمم المتحدة في لبنان والسنيورة... ومناقشة لآخر التطورات

استقبل د. ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان يوانا فيرونتسكا منسقة الأمم المتحدة في لبنان، كما التقى بالرئيس فؤاد السنيورة، حيث تمت مناقشة آخر التطورات والاستحقاقات القادمة في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية في لبنان.

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